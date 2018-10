L’Albisola coglie due legni, l’Alessandria invece fa centro e vince

Alessandria (Alessandria 2 – Albissola 0) – Ieri sera con due gol arrivati a fine match l’Alessandria ha piegato per 2-0 l’Albissola nel primo incontro di Coppa Italia di Serie C. Di De Luca e Sartore i gol che hanno regalato la vittoria ai Grigi.

Primo tempo sostanzialmente noioso e senza troppi sussulti.

Da segnalare, al 23’, sponda Alessandria, il colpo di testa di Gazzi che finisce a lato di poco.

La prima conclusione nello specchio della porta ligure è di Zogkos a tre minuti dall’intervallo con un tiro innocuo dalla lunga distanza che non impensierisce l’estremo difensore dei liguri.

Nella ripresa l’Albissola va più volte vicino al gol del vantaggio: Russo coglie due volte la traversa, al 61’ con una conclusione mancina e al 78’ con un destro su punizione. Al 70’ ci prova Bezziccheri, dopo un errore di Delvino, ma Pop gli sbarra la strada. All’84’ ci prova Badan ma non inquadra la porta.

Nel finale di gara le due reti dei Grigi: ad un minuto dalla fine De Luca insacca con un bel colpo di testa e nel recupero Sartore piazza il secondo gol che permette ai mandrogni di passare il turno.

Il 31 ottobre l’Alessandria sfiderà la Pro Vercelli.

Alessandria (3-5-2): Pop; Zogkos (23’ st Delvino), Sbampato, Fissore; Cottarelli, Gazzi, Usel (22’ st Maltese), Badan; Sartore, Talamo (15’ st De Luca), Rocco (15’ st Gerace). All: D’Agostino

Albissola (3-4-3): Albertoni; Calcagno (30’ st Nossa), Ogliana, Gargiulo, Oprut; Bennati (23’ st Raja), Sibilia, Mahrous (6’ st Oukhadda); Russo, Bezziccheri (30’ st Cais), Gibilterra (30’ st Durante). All: Fossati

Gol: st 43’ De Luca, 47’ Sartore

Arbitro: Di Graci di Como