Novi Choco Days senza la Pernigotti

Novi Ligure (AL) – Si terrà questo fine settimana, da domani, venerdì 12 fino a domenica 14 ottobre, una nuova edizione di “Novi Choco Days”, mostra mercato del cioccolato con stand aperti dalle 10 alle 20 nel centro storico cittadino.

Il programma, come negli anni scorsi, prevede laboratori per bambini, cooking show, degustazione di crema Novi con focaccia novese e animazione per i più piccoli.

Un evento organizzato, tra gli altri, da Regione Piemonte, Comune, Ascom e Consorzio “Cuore di Novi”.

Colpisce il fatto che da tre anni a questa parte non faccia più parte della kermesse dolciaria una delle aziende simbolo di Novi, un vero e proprio pezzo di storia, ossia la Pernigotti.

Fondata nel 1860 da Stefano Pernigotti, l’azienda, specializzata nella produzione di gianduiotti, torroni, uova di Pasqua e gelati, ha conosciuto in oltre un secolo di storia una serie di importantissimi riconoscimenti, divenendo ben presto un marchio simbolo del cioccolato in Piemonte.

Con gli anni ’80 e ’90 è arrivata la crisi che ha poi portato, a metà anni ’90 alla cessione dello storico marchio alla Averna.

Nel 2013 l’azienda è diventata turca con la cessione alla famiglia Toksöz, attiva nel dolciario, nel farmaceutico e nel settore energetico.

La storica azienda, da sempre simbolo della borghesia liberale novese, non figura dunque più nella kermesse “Choco Days” che invece presenterà prodotti delle aziende novesi Novi (col patron Repetto vicino al Pd), Bodrato e Mangini di Bosco Marengo.

Come mai questa decisione?

Che ci sia sotto qualcosa di politico oppure è una semplice decisione della storica azienda di smarcarsi da questo evento?

Che la città voglia deliberatamente dimenticarsi di un pezzo di storia come la Pernigotti?

Già due anni fa, era febbraio, la storica insegna piazzata sul Palazzo Pernigotti in Piazza della Repubblica (UPorta Pozzolo) aveva rischiato di essere tolta dal tetto del palazzo ma grazie ad Alessandria Oggi che ha poubblicato articoli per evitare che fosse tolta l’insegna, che favorì una raccolta firme, il pericolo era stato scongiurato, l’insegna vecchia era stata sostituita con una nuova e in una nota, l’azienda aveva ringraziato la comunità novese per il forte interesse dimostrato nei confronti di un realtà storica vero e proprio simbolo della città.

Ma se il marchio situato sul palazzo di piazza della Repubblica è stato salvato, quello dalle locandine di “Novi Choco Days” è sparito già da alcuni anni e non si sa quando la storica azienda potrà ancora prendere parte all’evento.

Nessuno dei diretti interessati ha voluto fare dichiarazioni in merito, dunque non è chiaro il vero motivo per cui la Pernigotti non prenda parte all’evento.

Stavolta la parola d’ordine, invece della consueta “Contrordine compagni”, potrebbe essere: “Acqua in bocca compagni”!