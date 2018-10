Rivoluzione in casa Ikea: aprirà piccoli negozi nel centro delle città

di Luciana Grosso – È una rivoluzione quella che si prepara tra le mura blu e gialle dell’Ikea. Il colosso del mobile svedese ha deciso infatti di partire con i test per l’avvio di una serie di negozi molto più piccoli di quelli a cui siamo abituati (5.000 metri quadri, contro i circa 40.000 di un negozio tradizionale) da aprire nel centro delle città e non più solo, come accade ora, fuori dalla cintura urbana. I negozi di città venderebbero l’oggettistica (piatti, tazze, bicchieri…) ma per il resto farebbero solo da espositori e non, come accade oggi nei grandi store, da espositori e da magazzino. Una volta scelti, gli acquisti verrebbero consegnati a domicilio liberando i clienti del peso del trasporto. La ratio che sta dietro questa serie di test è quella di limitare il più possibile la concorrenza degli acquisti on line.