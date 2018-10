Sogni d’oro nella camera da letto trasformata in serra per la coltivazione della marijuana

Casale Monferrato (AL) – Non si può dire che non fosse un tipo organizzato il giovane ventitreenne casalese che aveva costruito nella propria camera da letto una serra per la coltivazione della marijuana. A scoprirlo, ieri, è stata la Polizia che aveva raccolto diverse segnalazioni di cittadini infastiditi dal tipico odore della canapa indiana.

Dopo essere entrati nel palazzo dove abita, in centro città, i poliziotti avevano subito notato qualcosa che non andava: un tubo da una finestra socchiusa.

Saliti nell’appartamento del giovane, che vive con una ragazza di 28 anni, il personale della Squadra Investigativa ha trovato 4 piante di canapa indiana alte circa 1,20 metri che crescevano rigogliose nella serra completa di reattore per la regolazione della luce, di termostato di refrigerazione, di tre termometri per la rilevazione del calore e di un filtro di aspirazione con un canale per l’espulsione dell’aria. La Polizia ha, inoltre, sequestrato anche 6,2 grammi di hashish e 1,850 Kg di marijuana e ha fatto scattare la denuncia per detenzione di stupefacenti con finalità di spaccio nei confronti del ragazzo. Il giovane ha ammesso di essere l’unico proprietario della droga e responsabile della coltivazione.