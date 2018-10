Alitalia allo Stato, Fs in campo

Roma (Adnkronos) – Il governo stringe sul dossier Alitalia e punta a tagliare il traguardo del 31 ottobre prossimo, giorno in cui scade la procedura di vendita, con una soluzione per il futuro della compagnia in amministrazione straordinaria. Soluzione che vedrà l’ingresso dello Stato nel capitale della newco, il coinvolgimento di altre aziende pubbliche, Fs in primis e Cdp, e l’arrivo di un partner industriale internazionale. Proprio di oggi pomeriggio è l’ufficializzazione da parte di Fs Italiane della presentazione di una manifestazione di interesse per Alitalia “necessaria – spiega la società – per analizzare al meglio il dossier”, ma non vincolante in questa fase.

L’obiettivo del governo non è solo quello del salvataggio, ma del rilancio di Alitalia che, ha detto il vicepremier Di Maio, è “una compagnia che ci deve permettere di andare a prendere i turisti nel mondo”. L’esecutivo punta a fare dell’ex compagnia di bandiera una leva di attrazione turistica salvaguardando i livelli occupazionali, con la previsione di un investimento complessivo fino a 2 miliardi di euro. A tracciare la rotta da seguire sono stati il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini in vista delle prossime cruciali scadenze per l’aviolinea. Ma sul ruolo del Mef in questa partita, arriva la presa di posizione del ministro del Tesoro, Giovanni Tria. “Penso che delle cose che fa il Tesoro ne debba parlare il ministro dell’Economia e io non ne ho parlato”, precisa da Bali. In un’intervista, Di Maio aveva spiegato che “il ministero dell’Economia convertirà in equity parte del prestito con cui coprirà la quota del 15% di partecipazione nella Newco”. Nessun contrasto, ma piena sintonia, comunque, precisa in serata il vicepremier Di Maio che, interpellato su un presunta divergenza con Tria sulla vicenda, ha fatto notare che è “nel contratto di governo”. “Si andrà avanti – spiega – perché siamo d’accordo come ministri, come forze politiche, il presidente del Consiglio sostiene questa ipotesi, quindi avremo tutto il modo per arrivare all’obiettivo senza alcun tipo di scontro o di controversie”. “Io so quello che c’è scritto nel contratto di governo – aggiunge -, dove è chiaro ed evidente che abbiamo sempre detto che Alitalia non va svenduta a pezzettini per farne uno spezzatino, Alitalia va rilanciata per riuscire a fare politiche turistiche senza perdere soldi dello Stato”.