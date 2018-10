Domani interessante concerto a Oviglio nell’ambito del IX Festival Internazionale di Musica

Oviglio – Domani, sabato 13 ottobre, nell’ambito del Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo”, promosso dall’Associazione Pantheon, nella sala consiliare del Comune alle 21 si terrà un concerto con brani di Rossini, Bellini, Puccini, Leoncavallo, Tosti e Satie, eseguito dal soprano Cristina Mosca accompagnata al piano da Emanuela Cagno (nella foto). Il festival da nove anni porta grande musica e grandi interpreti nel nostro territorio, ospitati nelle chiese ed edifici storici di Alessandria e provincia, che da ormai 9 anni porta la grande musica ed i grandi interpreti nel nostro territorio. Il Festival è iniziato a giugno e si concluderà il 24 ottobre. Tanti i sostegni, i Patrocini e le collaborazioni per questo “fiore all’occhiello” della Città: Ministero dei beni e della attività culturali, Regione Piemonte, Città di Alessandria, Provincia di Alessandria, Città di Valenza, Città di Oviglio, Diocesi di Alessandria, Diocesi di Tortona, Fondazione Social, Fondazione CRT, Fondazione CRA, Amag, Associazione Antithesis, Musica in Estate, Oviglio Arte. Tre degli undici concerti della stagione sono stati dedicati agli 850 anni della città ed organizzati in collaborazione col Comune di Alessandria.