Domenica il Marengo Museum sarà aperto alle famiglie

Spinetta Marengo (Alessandria) – In occasione della “Giornata nazionale delle famiglie al museo”, il più grande ed importante progetto nazionale giunto alla sua sesta edizione e divenuto evento culturale dedicato alle famiglie, domenica ASM Costruire Insieme aprirà le porte del Marengo Museum.

Tema scelto quest’anno: “Piccolo ma prezioso”. Piccolo come un piccolo museo, come un oggetto delle collezioni, come un dettaglio di un’opera, come un bambino.

Particolarità di questa edizione sarà “Il mio nemico” ovvero la battaglia di Marengo illustrata dal punto di vista dei soldati coinvolti nell’evento, le loro storie e le emozioni vissute fino all’arrivo sul campo di battaglia.

Il Marengo Museum sarà aperto dalle ore 15,00 alle 19,00 e l’attività per i bambini partirà alle 16.30.

I costi dei biglietti sono: ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro, ingresso gratuito, invece, per i bambini ed un accompagnatore.