Ridotta la pena a Faccaro per il crac di Gerico

Alessandria – Si è chiusa ieri la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto Fabio Faccaro, uomo di punta della Lega Nord alessandrina tra gli anni Novanta e Duemila.

Coinvolto nel fallimento del consorzio Ge.Ri.Co (Gestione Risorse Consortili), di cui fu presidente, Faccaro, condannato in primo grado a 4 anni, 4 mesi e 20 giorni, ha ottenuto il patteggiamento della pena a un anno e otto mesi di reclusione.

La Ger.Ri.Co., che aveva sede a Valenza, riuniva alcuni Comuni (tra cui Terruggia, Lu e Rivarone) e alcuni enti, tra cui il Ciss. Nel Ciss (Consorzio intercomunale di servizi sociali).

Faccaro si era trovato a occupare un posto rappresentativo in virtù della sua appartenenza partitica che gli aveva anche procurato il posto di segretario provinciale della Lega, di presidente della Centrale del latte e di membro del consiglio di amministrazione Amag.

Quando poi Ciss confluì in Gerico, a Faccaro fu assegnato un posto di maggior prestigio.

Fu allora che si iniziarono ad intravedere movimentazioni di denaro mai motivate.

All’esponente della Lega, nello specifico, fu contestata una specifica distrazione di oltre 75.000 euro e, in primo grado, fu condannato a 4 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione.

Pena azzerata a maggio: la decisione della Corte d’Appelo si era basata sul fatto che Ge.Ri.Co. non era un ente pubblico e dunque non svolgeva un incarico di pubblico servizio per cui era da escludere il reato di peculato. Pertanto Faccaro aveva dovuto rispondere solo di bancarotta.

Il procuratore Tiziano Masini ieri ha inserito la contestazione di peculato nel procedimento per bancarotta che si è definito davanti al gup Luisa Avanzino con il patteggiamento appunto a 20 mesi, tutto compreso, cosicché dei quasi 4 anni e mezzo già inflitti, a suo tempo, per peculato non resta traccia.

Hanno patteggiato anche altri tre coimputati: Cristiana Milan, 45 anni, valenzana, difesa da Piero Monti, e Melania Monaco, 40, anche lei di Valenza, difesa da Marco Conti e Marco Paneri, a un anno convertito in due di libertà controllata, e con la sospensione condizionale; Pietro Guglielmero, settantenne, di Castellazzo Bormida, difeso da Tino Goglino e Giuseppe Cormaio, alla multa di 20 mila euro, con la condizionale: nei suoi confronti l’accusa di bancarotta fraudolenta è stata derubricata in bancarotta semplice documentale cioè irregolarità nella tenuta delle scritture contabili del consorzio fallito.

Ha scelto invece di andare a processo il dottor Fabio Tirelli, noto e stimato professionista alessandrino di 65 anni e già direttore del Ciss che, difeso da Massimo Grattarola, andrà sotto processo ad aprile del 2020. Tirelli, che al tempo dei fatti non era già più in forza al consorzio, si è dichiarato totalmente estraneo alla vicenda.