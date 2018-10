Un’Alessandria al completo tenta il colpaccio al Mocca contro la Robur Siena

Alessandria – Dopo la vittoria in Coppa Italia Serie C contro l’Albissola che ha decretato il passaggio del turno ai sedicesimi di finale (avversaria del 31 ottobre sarà la Pro Vercelli) l’Alessandria si rituffa in campionato.

Domenica i Grigi se la vedranno, al “Moccagatta”, contro il Robur Siena nel match valido per la sesta giornata di andata del campionato di Serie C Girone A.

L’Alessandria non ha più vinto dopo la prima giornata (2-1 contro la Juventus Under 23), ed in classifica staziona a quota 5 punti, frutto di una vittoria, una sconfitta, quella contro il Pro Piacenza e due pareggi a reti bianche, con Lucchese e Pisa.

Ora un’altra squadra toscana che in classifica non se la passa certo bene, con due soli punti all’attivo e un penultimo posto in coabitazione con Cuneo, Gozzano e Pistoiese.

I tre punti sono, dunque, auspicabili e mister D’Agostino potrà contare su quasi tutti gli effettivi a disposizione dopo che contro l’Albissola si era dato spazio ai più giovani.

Unico ai box sarà Fabio Delvino, squalificato per una gara effettiva e quindi costretto a saltare il match con i bianconeri toscani.

Fischio d’inizio alle 16,30.

Per quanto concerne la prevendita dei biglietti, i punti vendita autorizzati sono:

– GRUPPO ANTEPRIMA, piazza Garibaldi, 40 Alessandria, 0131 250600 – Orari: Lun-Ven: 09.30/18.00 Sab, Dom: chiuso;

– TABACCHERIA ROVERETO – Spalto Rovereto, 25 – Alessandria;

– TABACCHERIA – BAR NERVI – Piazzetta A. Bini, 5/B – Alessandria;

– S.O.M.S. Oviglio – Grigi Club “Gino Armano”, Via XX Settembre, 30 – OVIGLIO (AL) chiamare il numero 3474165122;

– L’OBLO’, Via Genova 128 – Spinetta Marengo Alessandria, 0131619930 – Orari: Lun-Ven: 09.00/12.30 15.00/19.30 Sab: 09.00/12.30 Dom: chiuso;

– SASSONE VIAGGI BY STAT, via Saffi 1 Casale Monferrato (AL), 0142 420025 – Orari: Lun-Ven: 09.00/12.30 15.00/19.00 Sab: 09.00/12.00 Dom: chiuso;

– ORAVA TRAVEL – Via Torino 30 Ovada (AL), 0143 81014 – Orari: Lun-Ven: 09.00/12.30 15.00/19.00 Sab: 09.00/12.30 Dom: chiuso.