Accostatosi alla regia sul set di American Sniper, forte dell’esempio e dei preziosi consigli di Clint Eastwood, Bradley Cooper firma la sua opera prima con la commedia musicale romantica dal titolo A Star Is Born. La responsabilità di Cooper, che debutta dietro la macchina da presa dirigendo se stesso nel ruolo del protagonista, è quella di raccontare una storia d’amore in musica che vanta già tre trasposizioni cinematografiche (la prima datata 1937) e due remake (nel 1954 e nel 1976).

Jackson Maine (Cooper), un famoso musicista nel momento più basso della sua carriera, si innamora di una talentuosa attrice di nome Ally e si offre di farle da pigmalione nel mondo dello spettacolo. Nei panni dell’astro nascente della musica country, la stella del pop Lady Gaga (accreditata come Stefani Germanotta) raccoglie l’eredità di Janet Gaynor, Judy Garland e Barbra Streisand. La relazione passionale tra Jackson e Ally si incrina quando la carriera in ascesa della donna oscura definitivamente quella già in declino del compagno, al quale non resta che rinunciare alla ragazza e avviarsi lungo il viale del tramonto.

* GENERE: Drammatico, Musicale, Sentimentale

* ANNO: 2018

* REGIA: Bradley Cooper

* ATTORI: Bradley Cooper, Lady Gaga, Michael Harney, Sam Elliott, Bonnie Somerville, Greg Grunberg, Dave Chappelle, Rafi Gavron, Andrew Dice Clay, Willam Belli, Eddie Griffin, Rebecca Field, Anthony Ramos, Michael D. Roberts

* PAESE: USA

* DURATA: 135 Min

* DISTRIBUZIONE: Warner Bros. Italia