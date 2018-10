Hockenheim – Mick Schumacher vince il titolo europeo di F3 grazie al secondo posto in gara 2 nel Gp di Hockenheim, ultima tappa del campionato. Grazie alla piazza d’onore di oggi pomeriggio il 19enne figlio del sette volte iridato, Michael, è diventato inarrivabile per Daniel Ticktum, secondo in classifica.