Fausto Coppi? Ma che tortonese, era novese fino al midollo!

di Andrea Guenna – Fausto Coppi è uno dei due Campionissimi del ciclismo mondiale – l’altro è Costante Girardengo – entrambi immortali nel ricordo della gente e forse inarrivabili fuoriclasse. Ma se Girardengo era novese di nascita, Fausto Coppi era nato a Castellanìa, un paesino abbarbicato sulle colline alla destra del torrente Scrivia, esattamente a metà strada tra Novi Ligure e Tortona. Infatti Castellania dista 17 chilometri sia da Novi che da Tortona, due città molto simili, trentamila abitanti, che si raggiungono agevolmente in una ventina di minuti. A Castellania Fausto Coppi rimase poco perché ad appena 13 anni scese a valle per trovare un lavoro dato che al paese c’erano pochissime opportunità, per non dire punte. Una trentina di case abbarbicate a 400 metri sul livello del mare, neppure cento abitanti, una decina di famiglie in tutto tra cui si ricordano quelle di Alberti, Bisio, Boveri, Chiappini, Coppi, Ottone, Sterpi.

Proprio coi cugini Sterpi scese a Novi e, mentre gli Sterpi aprirono negozi di alimentari, Fausto non ancora tredicenne si stabilì dai cugini e iniziò a lavorare come garzone nella salumeria del signor Merlano per il quale faceva consegne in bicicletta. La domenica tornava dai genitori a Castellania con la bicicletta Maino che aveva acquistato poco tempo prima dal ciclista Bovone di Novi per 520 lire che gli aveva regalato uno zio (il giovane Coppi guadagnava 5 lire alla settimana). Quasi sempre sulla ripida e impegnativa salita che porta a Castellanìa incontrava ciclisti in allenamento che regolarmente lasciava indietro. Aveva solo quindici anni quando fu notato da Biagio Cavanna il mitico massaggiatore di Costante Girardengo e di Learco Guerra che lo inserì nella sua scuola di giovani corridori da poco aperta a Pozzolo Formigaro. Iniziò così la splendida avventura dell’Airone (l’altro appellativo di Coppi dopo quello di Campionissimo) e da questa breve biografia si capisce che Coppi era essenzialmente un novese, perché tra Novi e Tortona aveva scelto Novi per vivere e lavorare, perché a Novi c’era quella tradizione ciclistica che non c’è mai stata a Tortona, perché a Novi si erano trasferiti tutti i suoi parenti, perché a Novi visse tutta la vita, mise su famiglia, anzi due, ed ebbe tutti i figli che a Novi sono rimasti. Ma a sancire la novesità di Fausto Coppi sono stati anche gli organizzatori del Giro d’Italia 2019, giunto alla sua 102° edizione, la Corsa Rosa prevista dall’11 maggio al 2 giugno del prossimo anno, col via che sarà dato ufficialmente di sabato e non di venerdì, e sarà presentata ufficialmente il prossimo 31 ottobre a Milano. Farà tappa a Novi ligure e non a Tortona, in onore dei due Campionissimi: Girardengo e Coppi. Il grande Fausto, un secolo dopo la sua nascita, sarà ricordato anche il giorno dopo nella Cuneo-Pinerolo, tappa nella quale l’Airone di Novi, al Giro del 1949, scalò in solitaria Maddalena, Vars, Izoard, Monginevro e Sestriere, arrivando dopo 192 km di fuga con 11’52” su Gino Bartali e 19’14” su Alfredo Martini.

A Tortona gli hanno dedicato lo stadio di calcio, ma di più, forse, anche per onor di verità e per rispetto della storia, non è dato loro fare.