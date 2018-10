Il Casale cerca la vittoria dopo il pari di Arconate

Casale Monferrato (AL) – Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Pavia di mercoledì scorso, che ha consentito l’accesso agli ottavi di finale, il Casale torna a concentrarsi in campionato e domenica i Nerostellati, reduci dal pareggio esterno contro l’Arconatese, giocheranno in casa. Avversario sarà l’Inveruno, quinta di andata del campionato di Serie D Girone A, e per i monferrini sarà importante tornare alla vittoria per non perdere ulteriormente terreno dalla parte alta della classifica. I tre punti, in casa nerostellata, mancano infatti dalla prima giornata quando Cardini e compagni vinsero per 1-0 contro il Sestri Levante. Mister Buglio, salvo defezioni dell’ultimo minuto, dovrebbe schierare l’ormai collaudato 4-3-3 con Fontana in porta, difesa formata da Di Giovanni, M’Hamsi, Vecchierelli e Cintoi, a centrocampo Todisco, Coccolo e Cardini, in avanti Cappai, Marinai e Pavesi. Fischio d’inizio alle 15.