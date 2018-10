È un film di genere azione, avventura, commedia del 2018, diretto da David Kerr, con Rowan Atkinson e Olga Kurylenko. Uscita al cinema il 11 ottobre 2018. Durata 100 minuti. Distribuito da Universal Pictures.

Il terzo capitolo della serie “Johnny English” sta tornando al cinema. Rowan Atkinson questa volta sarà diretto da David Kerr nel nuova commedia d’azione.

Johnny English colpisce ancora, inizia quando un attacco informatico rivela l’identità di tutti gli agenti sotto copertura in Gran Bretagna e Johnny English è l’ultima speranza del servizio segreto britannico. Richiamato dalla meritata pensione, viene mandato in missione per scoprire il misterioso hacker, attività moderna per la quale non è particolarmente attrezzato…

* DATA USCITA: 11 ottobre 2018

* GENERE: Azione, Avventura, Commedia

* ANNO: 2018

* REGIA: David Kerr

* ATTORI: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Jake Lacy, Ben Miller, Miranda Hennessy, Nick Owenford, Eddie O’Connell

Megaplex Stardust Tortona

dal 12 ottobre

SALA 2

da lunedì a venerdì 20:50 – 22:50

sabato 17:10 – 20:50 – 22:50

domenica 15:10 – 17:10 – 20:50 – 22:50

* PAESE: Francia, USA, Gran Bretagna

* DURATA: 100 Min

* DISTRIBUZIONE: Universal Pictures