È un film di genere animazione, avventura del 2018, diretto da Alexandre Espigares, con Toni Servillo. Uscita al cinema il 11 ottobre 2018. Durata 85 minuti. Distribuito da Adler Entertainment.

Zanna Bianca, il film diretto da Alexandre Espigares, vede protagonista un lupo con un quarto di sangue di cane. E’ una creatura fiera e coraggiosa, e per questo sarà vittima della crudeltà dell’uomo.

Dopo essere cresciuto nelle terre innevate, meravigliose ma ostili del Grande Nord, viene accolto da Castoro Grigio e la sua tribù di nativi americani. Qui viene protetto dalla tribù, ma dovrà farsi accettare dagli altri cani. Purtroppo Castoro Grigio sarà costretto a cedere Zanna Bianca ad un uomo crudele, che lo obbligherà a trasformarsi in un cane da combattimento. In fin di vita, sarà salvato da una coppia disponibile e amorevole, che con il suo amore insegnerà a Zanna Bianca a dominare il suo istinto selvaggio e a diventare il loro migliore amico. Una storia di redenzione descritta dal punto di vista dei cani e soprattutto sulla straordinaria forza dell’amore che li lega indissolubilmente all’uomo.

Dal capolavoro di Jack London tradotto in oltre 90 lingue. L’avventura che ha emozionato intere generazioni, per la prima volta in una straordinaria animazione anche in 3D.

* DATA USCITA: 11 ottobre 2018

* GENERE: Animazione, Avventura

* ANNO: 2018

* REGIA: Alexandre Espigares

* ATTORI: Toni Servillo

Megaplex Stardust Tortona

dal 12 ottobre

SALA 2

sabato e domenica 19:00

SALA 4

tutti i giorni 20:40

* PAESE: Francia, Lussemburgo, USA

* DURATA: 85 Min

* FORMATO: 2D e 3D

* DISTRIBUZIONE: Adler Entertainment