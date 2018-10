Gavio deluso dai flop del basket dopo aver messo nella squadra più di 2 milioni di euro

Tortona (Maria Ferrari) – I risultati non arrivano e, dopo due partite, il Derthona Basket (Serie A2), sponsorizzato in maniera robusta dal Gruppo Gavio che ci avrebbe messo oltre due milioni di euro, è in fondo alla classifica a zero punti. I tortonesi hanno perso la prima in casa contro il Mens Sana Siena per 78 a 77 e ieri la seconda in trasferta contro il Leonis Roma per 80 a 59. Insomma, un disastro. Secondo attendibili indiscrezioni dopo la sonora sconfitta di ieri ci sarebbe stata una telefonata tra Beniamino Gavio, principale sponsor del Derthona Basket, e Giancarlo Cerutti presidente della Novipiù Casale Basket, nel corso della quale l’imprenditore casalese, nonché principale sponsor della Novipiù, avrebbe consigliato al suo buon amico tortonese di contenere i costi perché con 500.000 euro a Casale hanno messo in piedi una “squadretta” che è prima in classifica mentre Gavio dopo aver tirato fuori oltre due milioni di euro si ritrova uno “squadrone” che è fanalino di coda del campionato. Pare che, dopo quella trelefonata, Gavio abbia subito chiamato a rapporto l’amministratore delegato del Derthona Basket Marco Picchi – che è anche un focoso consigliere comunale del Pd – chiedendogli conto della situazione, ma soprattutto del fatto che, dopo aver speso tutti quei soldi e dopo le mille promesse, la dura realtà è che mancano i risultati. Inoltre Gavio avrebbe chiesto a Picchi se sia da considerarsi una pura coincidenza il fatto che i giocatori stranieri sono stati accasati in appartamenti di proprietà di alcuni suoi amici, e amici dei suoi amici, il cui affitto, piuttosto alto, è pagato dalla società, quindi dallo stesso Gavio in qualità di principale finanziatore. Pare che l’imprenditore tortonese non abbia gradito le spiegazioni del Picchi ed avrebbe minacciato che, se le cose non miglioreranno al più presto, non finanzierà la realizzazione della Cittadella dello Sport (immagine a lato) con annesso Palasport presentata in pompa magna questa estate.