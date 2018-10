L’Alessandria tira troppo presto i remi in barca e non va oltre il pari

Alessandria (Alessandria 1 – Robur Siena 1) – L’Alessandria non riesce più a vincere. Al “Moccagatta”, sesta di andata del campionato di Serie C girone A, contro il Siena non va oltre l’1-1, incamerando un punto che la porta a quota 6, sempre più lontano dalla parte alta della graduatoria.

Alla rete del nostro De Luca, arrivata al 40’ del primo tempo, ha risposto Gliozzi nella ripresa per i toscani, al 64’.

Partono bene i Grigi e al 4’ Sartore crossa per De Luca ma il suo colpo di testa che spedisce la palla fuori.

Il Siena si fa pericoloso al 22’ con un tiro a incrociare di Aramu, e palla fuori di poco.

Al 41’ passa in vantaggio l’Alessandria: perfetto cross di Sartore in area per De Luca che di testa insacca battendo l’incolpevole Contini.

Il primo tempo finisce con il vantaggio dell’Alessandria.

Nella ripresa le formazioni non cambiano subito col Siena che si fa più pericoloso mentre l’Alessandria pare aver tirato i remi in barca.

Al quarto d’ora ci prova Sbrissa da fuori area ma senza fortuna.

Al 64’ arriva il pari dei Bianconeri su calcio di rigore a causa di un fallo di Sartore sull’attaccante Gliozzi.

Dal dischetto va lo stesso Gliozzi che batte Cucchietti.

Nelle file dell’Alessandria cominciano le sostituzioni con Gazzi che rileva Bellazzini.

Al 70’ Siena pericoloso con il gran tiro di Vassallo, fuori di poco.

All’84’ fuori Santini e dentro Talamo.

Ed è proprio il neoentrato che, quasi a fine gara, spreca un’occasione d’oro a tu per tu con Contini.

Al fischio finale è 1-1 e i grigi continuano a non guarire da questa sorta di “pareggite”.

Prossimi impegni in Sardegna per l’Alessandria: mercoledì turno infrasettimanale a Olbia e domenica prossima la sfida all’Arzachena.

Alessandria (3-5-2): Cucchietti; Agostinone, Santini (39’st Talamo), Gatto; De Luca, Maltese, Sartore Dos S., Sbampato, Bellazzini (24’st Gazzi);Panizzi, Prestia. All. D’Agostino. A disp. Pop, Zogkos, Gerace, Gjura, Fissore, Usel, Badan, Cottarelli, Rocco.

Robur Siena (4-3-3): Contini; Brumat, Russo, Rossi, Imperiale (15’st Zanon); Sbrissa (43’st Guberti), Gerli, Vassallo; Di Livio (15’st Cianci), Aramu (35’st Cristiani), Gliozzi. All. Mignani. A disp. Nardi, Cefariello, De Santis, Arrigoni, Romagnoli, Belmonte, Fabbro.

Gol: 39’pt De Luca, 19’st Gliozzi (rig.)

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Patric Lenarduzzi di Merano e Gianluca Sartori di Padova.

Ammoniti: Rossi, Di Livio, Santini.