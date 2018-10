Partita senza emozioni tra Casale e Inveruno che finisce a reti inviolate

Casale Monferrato (Casale Fbc 0 – Inveruno 0)- Il Casale contro l’Inveruno, quinta di andata del Campionato di Serie D Girone A, non va oltre lo 0-0 in un match non brutto ma opaco.

Per i Nerostellati la vittoria in campionato ormai manca dalla prima giornata, ovvero dalla sfida casalinga col Sestri Levante vinta per 1-0. Poi due pareggi, contro Bustese e Arconatese, e una sconfitta contro il Lecco.

Ora un altro pareggio che ridimensiona ulteriormente le ambizioni playoff dei monferrini, al momento a metà classifica.

Al quarto d’ora del primo tempo da segnalare una gran punizione di Cardini, secca e violenta, col portiere ospite Zambataro costretto a salvarsi in angolo. Al 42’ Casale pericoloso con Cappai, Zambataro blocca. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa Coccolo mette in mezzo un pallone pericoloso per Pavesi, rimpallo in angolo.

Al 16′ Bel tiro di Pavesi, Zambataro smanaccia in fallo laterale.

Al 21′ Casale vicino al gol con due colpi di testa, uno dopo l’altro, di Cardini e Cappai, palla fuori.

Al 31′ Coccolo in profondità, Zambataro si salva un qualche modo.

Al 43′ Inveruno vicino al gol beffa: cross basso e teso per il tuffo di testa di Romanini che non ci arriva per un soffio.

Al 44’ il Casale sbaglia clamorasamente il vantaggio con Cappai che manca un facile assist del neoentrato Sall.

Finisce 0-0 e per i Nerostellati che si apprestano a giocare una serie di match non facili: trasferta a Bra, il Ligorna in casa e due trasferte di seguito, a Borgosesia e Lavagna.

Casale Fbc (4-3-3): Fontana; Di Giovanni (37’st Fabbri),Cintoi (29’st Villanova),Bettoni, M’Hamsi; Sadouk (5’st Vecchierelli),Marinai (42’st Sall),Cardini; Pavesi, Cappai, Simone (5’st Coccolo). A disp.: Consol, Ghisio, Buglio A., Petrillo. All.: Buglio F.

Inveruno (4-3-3): Zambataro; Marioli (37’st Puricelli),Gatelli, Botturi, Acquistapace (22’st De Maria); Putzulu, Lazzaro, Truzzi; Chessa, Broggini (35’st Romanini),Stronati. A disp.: Frattini, Zifara, Nicastri, Sestito, Schiattarella, Di Gioia. All.: Andreoletti.

Arbitro: Mori di La Spezia.

Assistenti: Kika e Landucci di Pisa.

Note: Giornata soleggiata, terreno in buone condizioni.

Spettatori: 400 ca.

Ammoniti: Simone, Coccolo, M’Hamsi, Cappai (C); Marioli, Acquistapace, Chessa (I).

Corner: 5-1.

Recuperi: 1+ 4.