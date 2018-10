Prima battuta d’arresto per il panzer HSL Derthona

Tortona (HSL Derthona 0 – Acqui 0) Stefano Cortemiglia – Derthona e Acqui termina a reti inviolate (è la prima volta da inizio stagione che l’HSL non va a segno).

Per i padroni di casa, reduci da 5 vittorie in 5 partite, giunge il primo pareggio della stagione contro la squadra di Arturo Merlo.

Ma non è un caso poiché l’esperienza di Merlo e l’ottima struttura della squadra ospite hanno inciso sul risultato finale.

Non ci si faccia distrarre dalla classifica: i 9 punti di differenza tra HSL e Acqui non si sono visti in campo al punto che le occasioni migliori (poche per la verità) sono capitate all’Acqui che nel primo tempo colpisce una traversa con Innocenti.

L’HSL, come era capitato anche nelle due partite precedenti, mostra un piglio diverso nel secondo tempo: è soprattutto Merlano che ci prova al 4’ e al 6’ con due tiri che finiscono fuori dallo specchio della porta. Poi il bomber Russo (Teti devia sul palo) e Assolini (tiro alto). Al 65’ gol annullato a Marelli per fuorigioco.

Per l’Acqui da segnalare una rete annullata a Rossini per irregolarità (74’) e una grande occasione capitata e non concretizzata dallo stesso Rossini nel finale.

La nota positiva per i padroni di casa è costituita dai 9 punti in classifica sull’Acqui: una manna che servirà a sopperire ai momenti difficili che sono sempre dietro l’angolo.

Il prossimo turno (7a giornata) si disputerà domenica alle 14.10: l’HSL Derthona giocherà in trasferta a Gavi.

HSL Derthona: De Carolis, Mazzaro, Pagano, Palazzo (58’ Assolini), Magnè, Marelli (83’ Mutti), Rizzo, Soumah, Merlano, Russo, Calvio All.re: Scalzi (Pellegrini in tribuna: sconta la seconda di quattro giornate di squalifica).

Acqui: Teti, Cavallotti, Tosonotti, Manno, Cimino (53’ Capizzi), Morabito, Campazzo (64’ Boveri), Rondinelli, Vela, Innocenti, Gai (81’ Rossini). All. A. Merlo.

Ammoniti: Marelli, Assolini, Magnè per HSL. Innocenti, Rondinelli, Cavallotti, Morabito per Acqui.