Arrestati due rumeni “ladri all’ingrosso” di vestiti

Carbonara Scrivia – Anghel Robert Catalin, pregiudicato 23enne senza fissa dimora e Faramita Izabela Ioana, 18enne, entrambi rumeni, sabato sera verso le ore 18.30, sono stati fermati a bordo di un’autovettura nel cui bagagliaio sono stati trovati centinaia di capi di abbigliamento, molti dei quali con ancora apposti i dispositivi antitaccheggio. Un veloce controllo ha permesso di appurare che gli oggetti, del valore di circa settemila euro, erano stati rubati poco prima nelle rivendite Nike, Calvin Klein, Guess e Hilfiger dell’Outlet di Serravalle Scrivia. I due erano in possesso di un cacciavite, un oggetto calamitato e una borsa schermata con la quale inibivano i sensori delle barriere antitaccheggio. Arrestati per concorso in furto continuato pluriaggravato, sono stati associati alle camere di sicurezza della Compagnia, in attesa ella celebrazione dell’udienza di convalida.