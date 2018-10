Dalla Nazionale, al Derby meneghino, ai vari retroscena, anche piccanti, del mondo del Calcio

Straordinaria puntata di Bar Sport con Gigi Moncalvo e Josè Altafini. Molti gli argomenti: dalla nazionale che non segna, al derby meneghino, a Cassano. Gli Azzurri giocano bene ma nn segnano: perché Mancini non mette in campo un centravanti vero? Poi il derby Milan – Inter nei ricordi di Altafini e, per tornare a noi, Berlusconi che ha comprato il Monza ma continua a mettere il naso negli affari del Milan. Moncalvo ricorda piccanti retroscena su Giuliani, Maradona e Ronaldo, ma parla anche di Cassano che è tornato ad allenarsi ma ha scoperto che il calcio è fatica. Per finire con un parere autorevole del grande Altafini per il quale il migliore allenatore d’Italia è Marco Giampaolo, della Sampdoria. Puntata da non perdere.