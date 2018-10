Due minorenni si perdono nella notte: soccorsi dai carabinieri

Castelnuovo Scrivia (AL) – Si è conclusa senza brutte conseguenze l’avventura notturna di due ragazzi minorenni che si erano persi nelle campagne tortonesi. Tutto è accaduto stanotte all’una. I due, 16 e 17 anni, avevano preso parte ad una festa a Castelnuovo Scrivia quando, per motivi ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, chi li aveva accompagnati in macchina non c’era più e i due giovani sono rimasti a piedi non trovando, un passaggio per arrivare a Tortona dove abitano. Hanno, così, deciso di tornare a casa a piedi passando per le strade di campagna e usando i cellulari come torcia vista anche la fitta nebbia che era calata. Ad un certo punto, però, hanno perso l’orientamento e, data anche la paura di trovarsi chissà dove, hanno avvisato Vigili del Fuoco e Carabinieri di Tortona che sono sopraggiunti alle 4 di notte.

I due ragazzi sono stati ritrovati in Strada Piccagallo (nella foto a lato), in aperta campagna, tra Castelnuovo Scrivia e Pontecurone e sono stati riportati a casa sani e salvi.