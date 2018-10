Meluzzi: la sinistra è ormai il partito della grande finanza al quale si oppongono i sovranisti come Salvini

Per Alessandro Meluzzi non esiste più la contrapposizione fra destra e sinistra, ma quella fra i globalisti ei sovranisti. I primi vogliono l’abbattimento delle frontiere favorendo i flussi migratori, i secondi la difesa dei confini nazionali e il recupero delle tradizioni che dia ai popoli le certezze che non hanno più. Bisogna pensare ad una società che sia di conforto ai giovani che vogliono farsi una famiglia, comprarsi una casa, fare dei figli, avere un lavoro. Per questo motivo è giusto ripristinare alcuni istituti scomparsi come, per esempio, il servizio militare obbligatorio che si affianchi a quello professionistico per ridare alle giovani generazioni la possibilità di acquisire un maggiore senso civico, il culto della Patria, in un esercito fatto di soldati di popolo e del popolo.