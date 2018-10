Meno isolato dal mondo Julian Assange

di Giuditta Mosca – L’Ecuador ha parzialmente ripristinato le comunicazioni di Julian Assange con il mondo esterno. Il soggiorno dell’attivista australiano nell’ambasciata ecuadoriana di Londra, dove il fondatore di Wikileaks vive da oltre sei anni, è diventato più sopportabile.

Il governo ecuadoriano ha sospeso l’accesso internet a marzo di quest’anno perché Assange, secondo il governo di Quito, ha violato “un impegno scritto, firmato alla fine del 2017, per non divulgare messaggi atti ad interferire con la politica e le questioni riguardanti altri stati”. Attraverso la sua attività sui social media, infatti, ha condannato l’arresto di Carles Puigdemont, ex leader catalano, e l’espulsione dei diplomatici russi da varie nazioni, come reazione al caso Skripal.

Un gesto che ha fatto rapidamente traboccare il vaso, incrinando i rapporti tra Assange e Quito che, dopo avergli concesso la nazionalità ecuadoriana a gennaio del 2018, ha preso in considerazione l’eventualità di revocargli lo status di esiliato pochi mesi dopo.

Domenica 14 ottobre, l’Ecuador ha parzialmente ripristinato l’accesso di Assange a internet, ai telefoni cellulari e alle visite presso l’ambasciata che erano state limitate anche ai membri del suo team legale. Una serie di concessioni decise dopo un incontro tra tre funzionari dell’Onu e il presidente ecuadoriano Lenin Moreno il quale ha più volte messo in discussione la figura di Assange.

Il fondatore di Wikileaks vive nell’ambasciata ecuadoriana a Londra da giugno 2012, quando vi ha trovato rifugio per evitare l’estradizione in Svezia, a causa delle accuse per crimini sessuali.