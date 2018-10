Proseguono senza sosta le ricerche di Daniela Valiante, la donna di Gavi scomparsa da casa

Gavi – Continuano senza sosta le ricerche di Daniela Valiante (nella foto a lato tratta da “La Stampa”), la donna di 47 anni la cui scomparsa da casa è stata denunciata dal marito venerdì mattina. Carabinieri forestali, carabinieri e vigili del fuoco stanno battendo i boschi intorno a Gavi nelle valli Lemme, Scrivia e Borbera, nella speranza di rintracciare la Panda Cross 4×4 verde con la quale la donna si è allontanata. È stato il marito a dare l’allarme dopo che la moglie verso le nove gli aveva telefonato dicendo di andare a prendere il figlio a scuola, fatto inusuale perché lo faceva sempre lei. Dopo quella telefonata non è più stato possibile raggiungerla al cellulare. Stando alle prime indiscrezioni pare che avesse detto a più riprese di volersene andare da casa per le frequenti liti in famiglia. Quando il marito è rientrato in casa col figlio, Daniela Valiante non c’era e neppure la sua Panda 4×4 Cross verde (la targa è FE830NV). Questo non sembra essere un particolare trascurabile in quanto quel modello di Panda ha le quattro ruote motrici permanenti e consente di percorrere tragitti sullo sterrato e su percorsi impervi. Per questo motivo nel pomeriggio di venerdì si è alzato in volo un elicottero dei carabinieri che sta tuttora pattugliando dall’alto i boschi della zona e le aree più difficili da raggiungere con mezzi normali.