Serie A in Pay Tv, indaga l’Antitrust: condotta ingannevole di Sky Calcio e Dazn nei confronti dei clienti

di Cristiano Balestreri (Business Insider) – Il salasso imposto da Sky agli appassionati di calcio non è passato inosservato all’Antitrust che ad agosto ha avviato un’istruttoria nei confronti della pay tv per presunte violazioni del Codice del Consumo nella “fase di promozione dell’offerta del pacchetto calcio per la stagione 2018/19 e nella fase di gestione del contratto”. Dopo la battaglia per i diritti tv, la società passata da Rupert Murdoch a Comcast si è trovata a essere di fatto in una situazione di monopolio con 7 partite in esclusiva e con il risultato che ai tifosi italiani guardare tutto il campionato di Serie A costa il 52% in più.

Secondo i vari esposti di Altroconsumo e delle associazioni dei consumatori, la società non avrebbe fatto chiarezza sulle modifiche contrattuali e sugli aumenti. Una situazione sulla quale, adesso, l’authority per la concorrenza proverà a fare chiarezza.

Per l’Antitrust, Sky potrebbe aver tenuto, nei confronti dei nuovi clienti, “una condotta ingannevole inerente alla modalità di presentazione, sul web e tramite spot televisivi” del pacchetto calcio. Nel bollettino dell’authority si legge che Sky “non avrebbe informato adeguatamente il consumatore sui limiti dell’offerta relativa alla trasmissione e fruizione delle partite di serie A, in particolare, con riferimento alle fasce orarie”.

Inoltre, nella fase di gestione del contratto, Sky “avrebbe indotto i propri clienti, già abbonati al pacchetto calcio, al rinnovo automatico del suddetto contratto nell’erronea convinzione di poter disporre, anche per la stagione 2018/19, del medesimo contenuto del pacchetto Sky Calcio dell’anno precedente, ovvero la visione di tutte le partite di calcio della serie A senza che questi fossero consapevoli del diverso contenuto dell’offerta”.

Nell’istruttoria si legge che “Sky non avrebbe inoltre prospettato a tali clienti la possibilità, a fronte della modifica dell’offerta, di recedere senza il pagamento di penali, costi di disattivazione e restituzione degli eventuali sconti di cui hanno fruito”. In sostanza, in fase di rinnovo automatico dell’abbonamento, Sky non avrebbe richiesto il consenso espresso del consumatore per la nuova opzione del pacchetto Calcio “modificata e significativamente ridimensionata”.

D’altra parte, pur trasmettendo tre partite in meno, il prezzo per gli abbonati è rimasto identico: 15,2 euro al mese a cui vanno aggiunti 33,4 euro al mese per i pacchetti base obbligatori e l’alta definizione. Insomma con gli stessi 48,6 euro di un anno fa si vedono 116 partite in meno. Per acquistarle serve un abbonamento a Dazn, l’Ott di Perform che proverà a rivoluzionare il mercato italiano: il costo mensile è 10 euro, 8 per gli abbonati Sky che – quindi – per seguire l’intero campionato spenderanno 56,6 euro al mese.

Nel mirino dell’Antitrust è finita anche Dazn per aver enfatizzato che il consumatore “possa fruire del servizio ovunque si trovi, senza alcun riferimento alle numerose limitazioni tecniche che potrebbero, invece, renderne difficoltosa o addirittura impedirne la fruizione”. L’Antitrust valuta inoltre le modalità informative di presentazione dell’offerta sul sito Dazn “potenzialmente ingannevoli in quanto contenenti messaggi volti a far credere di poter fruire di un mese gratuito di offerta del servizio relativo al pacchetto di partite di calcio serie A, senza contratto”. La terza condotta citata nel bollettino “si riferisce alla fase di esecuzione del contratto e alla presunta aggressività derivante dall’addebito automatico dei costi mensili del suddetto contratto in assenza dell’acquisizione di un consenso consapevole da parte del consumatore. In particolare, il consumatore sarebbe indotto a credere, avendo creato solo un account sulla homepage di Dazn, di poter fruire del servizio per il primo mese senza alcun addebito”.