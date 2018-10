Babbo Natale ascolta i desideri dei bimbi il 24 novembre

Alessandria – Il calendario degli eventi natalizi ad Alessandria avrà un suo primo, importante, avvenimento sabato 24 novembre. Novocart, negozio specializzato in forniture per ufficio in via Silvio Pellico 1, si trasformerà per l’occasione in un vero e proprio villaggio natalizio aperto a tutta la città e, in particolare ai più piccoli, la mattina dalle 10 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 19. Ospite d’onore, ovviamente, Babbo Natale che i bambini potranno incontrare per raccontargli cosa vorrebbero trovare sotto l’Albero la mattina del 25 dicembre che metteranno per iscritto con la letterina da inviare al Polo Nord. Santa Claus non sarà solo. Insieme a lui da Novocart ci saranno anche una “Natalina” specializzata nel raccontare fiabe natalizie e un mago che, coi suoi trucchi, farà divertire le famiglie presenti. La simpatica iniziativa è stata presentata stamane, martedì 16 ottobre, alla presenza del vicesindaco Davide Buzzi Langhi.