Dal Gruppo Gavio – Tortona

Inesattezze e imprecisioni nel vostro articolo sul Derthona Basket –

Caro Direttore,

l’articolo dal titolo “Gavio deluso dal flop del basket dopo aver messo nella squadra più di due milioni di euro” pubblicato su Alessandria Oggi contiene inesattezze e imprecisioni che meritano una doverosa rettifica.

Innanzitutto il budget della squadra del Derthona Basket è decisamente inferiore ai due milioni di euro da Lei citati ed è il frutto del contributo del Gruppo Gavio, di molti altri sponsor e di molti tifosi e appassionati che credono nel progetto sportivo e sociale del Derthona.

Attendibili indiscrezioni, secondo il suo sito, parlano inoltre di una telefonata tra il dott. Gavio e Giancarlo Cerutti, presidente della Novipiù Casale Basket, per confrontarsi sull’inizio del campionato e sui risultati delle rispettive squadre. Nulla di tutto ciò risponde al vero. Non c’è mai stata alcuna telefonata con il dott. Cerutti né tantomeno alcun consiglio, peraltro sempre ben accetto da chiunque, è stato dato dal Presidente del Casale in merito alla gestione della squadra.

Nell’articolo si parla ancora di una telefonata tra il dott. Gavio e l’amministratore delegato del Derthona Basket Marco Picchi. Le confesso che questa volta la notizia è vera. Ma direi che tra i due sono intercorse anche più di una telefonata per capire lo stato della squadra e i risultati di questo avvio di campionato. Non si è mai parlato, invece, contrariamente a quanto da Lei scritto, del tema della gestione delle case date ai giocatori. La sorprenderà sapere che molte delle abitazioni dei giocatori non sono altro che liberalità di molti tifosi del Derthona, e la loro gestione avviene nella massima trasparenza

Con riguardo ai risultati della squadra, non c’è dubbio che questi siano sotto le aspettative ma il campionato è lungo, siamo solo alla seconda giornata e siamo tutti fiduciosi che la squadra saprà risollevarsi. La delusione del dott. Gavio è la stessa di tutti i tifosi e appassionati del Derthona. Comprendo la “gioia” dei nostri rivali nel girone, ma è presto per stilare classifiche definitive.

Quanto alla realizzazione del Palazzetto, come avrà sicuramente avuto modo di leggere e ascoltare in occasione della presentazione del progetto lo scorso mese di luglio, non vi è nessun legame diretto con i risultati a breve della squadra. Il palazzetto è infatti parte di un progetto più ampio che abbiamo chiamato «Cittadella dello Sport» che la famiglia Gavio vuole donare ai cittadini di Tortona e delle zone limitrofe per individuare nuovi spazi di aggregazione nel territorio per i giovani e le famiglie.

Giovanni Frante

Responsabile Comunicazione Gruppo Gavio