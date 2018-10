Mandrogni in terra sarda alla ricerca dei tre punti

Alessandria – Ed eccoci alla prima delle due trasferte consecutive in terra sarda per l’Alessandria Calcio di mister D’Agostino. I mandrogni, mercoledì, con fischio d’inizio alle 20,30, sfideranno l’Olbia nel match valido per la settima giornata di andata del campionato di calcio di Serie C Girone A.

La truppa grigia non vince dalla prima giornata, 2-1 sulla Juventus Under 23, ed è reduce da tre pareggi consecutivi, contro Lucchese, Pisa e Robur Siena.

Dunque, piemontesi a caccia di tre punti che mancano, ormai, da troppo tempo, mentre la compagine sarda vorrà certamente ben figurare davanti al proprio pubblico dopo tre ko di fila.

A livello di formazione, mister D’Agostino potrà contare praticamente su tutta la rosa a disposizione, col ritorno anche dello squalificato Delvino, per cui proporre il 3-5-2 già sperimentato nelle precedenti sfide.

Arbitrerà l’incontro il signor Francesco Meraviglia della sezione arbitrale di Pistoia.

I biglietti per la gara saranno reperibili sul sito http://www.ciaotickets.com e nei punti vendita:

Ciao Tickets: ad Alessandria

Gruppo Anteprima, Piazza Garibaldi 40, a Spinetta Marengo

l’Oblò, Via Genova 128, a Novi Ligure

Magix Promotion, Via dello Scabiolo 2/12

Edicola Italia, Corso Italia 45, Acqui Terme

Tabaccheria Gasparini, Via San Paolo 32, Ovada.