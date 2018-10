Alla fine sarà Autostrade per l’Italia a ricostruire il viadotto: ecco il progetto

Genova (Adnkronos) – Demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi in 9 mesi. È quanto garantisce Autostrade per l’Italia nel progetto inviato al commissario Marco Bucci nei giorni scorsi (nella foto a lato). Aspi fornisce garanzie molto solide assumendo impegni contrattuali che prevedono – nel caso di ritardi – il pagamento di penali ben superiori a quelle previste dalla legge. Il nuovo viadotto Polcevera ha uno sviluppo longitudinale complessivo pari a 1054 m, suddivisi in 9 campate aventi le seguenti luci: 55 m + 110 m + 3×148 m +110 m + 55 m. Il progetto è composto da 40 elaborati tecnici e strutturali, accompagnati da una relazione generale. Si tratta di una struttura molto robusta con travi in acciaio e soletta in calcestruzzo, una struttura “lineare e sobria, trasparente nelle visuali longitudinali e discreta”. Con l’invio del progetto al Commissario, Giovanni Castellucci (nella foto a lato) mantiene l’impegno che aveva assunto nel corso dell’audizione alla Camera dedicata al Decreto Genova. L’invio fa seguito inoltre alla consegna da parte di Castellucci a Toti e Bucci – avvenuta il 20 settembre scorso – di una serie di opzioni progettuali che prevedevano diverse soluzioni di demolizione e ricostruzione, con tempi complessivi compresi tra 9 e 16 mesi.