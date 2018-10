Carburanti: cambiano i nomi per benzina, gasolio e metano

Per effetto della Direttiva europea 2014/94/UE, recepita in Italia con il DAFI (Directive alternative fuel iniziative), cioè il Decreto legislativo di recepimento della direttiva, dal 12 ottobre sono cambiati i nomi dei carburanti.

L’intento della Direttiva era quello di regolamentare le misure necessarie atte a garantire la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi e di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Le nuove sigle che affiancheranno i nomi tradizionali forniranno maggiori informazioni ai consumatori sul tipo di carburante utilizzato e, allo stesso tempo, utilizzeranno un linguaggio immediato e valido in tutto il territorio dell’Unione con l’aggiunta di Serbia, Svizzera, Macedonia e Turchia.

Le etichette compariranno sia sul distributore del carburante che sulla pistola della benzina.

Ecco quello che si deve sapere:

Benzina (E)

La lettera E posta su un’etichetta circolare indicherà la benzina; accanto al nuovo simbolo sarà presente una cifra che indicherà la percentuale di etanolo presente nel carburante.

In realtà questa indicazione non ci riguarderà direttamente poiché l’etanolo non è utilizzato nel nostro Paese, ma potrebbe essere importante per i pendolari transfrontalieri.

* E5 = fino al 5% di etanolo

* E10 = fino al 10% di etanolo

* E85 = fino all’85% di etanolo.

Gasolio (B o Xtl)

Con la lettera B sarà indicato il gasolio, ad eccezione del gasolio sintetico che riporterà la sigla (XTL).

L’etichetta per questo carburante sarà di forma quadrata.

Anche in questo caso esistono diverse varianti in base al contenuto di diesel ecologico:

* B7 = biodiesel fino al 7%

* B10 = biodiesel fino al 10%

* XTL = gasolio sintetico.

Carburanti gassosi (H2, CNG, LPG, LNG)

I carburanti gassosi saranno riconoscibili da un’etichetta a forma di rombo sulla quale saranno poste le sigle corrispondenti al tipo di carburante:

* H2 = Idrogeno

* CNG = Gas naturale compresso

* LPG = Gas di petrolio liquefatto

* LNG = Gas naturale liquefatto.

Tutti i nuovi veicoli immatricolati dal 12 ottobre 2018 avranno sul tappo o sullo sportello del serbatoio, sul manuale di uso e manutenzione, l’indicazione dell’etichetta del carburante da utilizzare.