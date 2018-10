In arrivo l’attaccante Testardi tra i Nerostellati

Casale Monferrato (AL) – Nuovo attaccante in casa nerostellata. Il Casale Fbc ha, infatti, scelto una nuova pedina che andrà a completare la rosa a disposizione di mister Buglio. Si tratta di Emanuele Testardi, 28 anni, romano ed un curriculum di tutto rispetto con presenze anche in Serie A con la maglia della Sampdoria. Testardi va, dunque, ad aggiungersi ai compagni di reparto Pavesi, Coccolo, Cappai e Simone e potrebbe già essere schierato in campo da mister Buglio per il prossimo impegno dei monferrini, domenica 21 ottobre fuori casa contro il Bra.