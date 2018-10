Tragica morte di un pensionato di 76 anni che attraversando i binari finisce sotto un treno a Novi

Novi Ligure – Tragedia alla stazione di Novi: un pensionato di 76 anni, Renzo Pagliari, residente in città, è morto oggi pomeriggio travolto dal treno regionale 2517, proveniente da Torino e diretto a Genova in transito alle 14:45 sul primo binario. Pare che si tratti di un incidente in quanto l’uomo era solito attraversare i binari senza fare uso del sottopasso, ma stavolta non avrebbe calcolato bene la distanza e la velocità del treno in arrivo, e non avrebbe fatto in tempo a passare incolume. I molti viaggiatori in attesa sui binari sono stati così testimoni di una scena raccapricciante in quanto l’uomo è finito sotto le ruote del convoglio ed è stato dilaniato. I viaggiatori che occupavano il treno investitore sono stati fatti scendere e trasferiti nei pullman messi a disposizione dalle Ferrovie dello Stato, mentre il traffico ferroviario non ha subito particolari ritardi in quanto, per garantire la regolarità del traffico, sono stati utilizzati i binari adiacenti.