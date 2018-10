Alessandria 1912: la squadra dei pareggi

Olbia (Olbia 0 – Alessandria 0) – Quarto pareggio consecutivo per l’Alessandria. Ad Olbia, settima di andata del campionato di serie C girone A, la squadra allenata da mister D’Agostino termina a reti inviolate un match che, nei complessivi 90’ avrebbe potuto anche vincere per il maggior numero di occasioni avute rispetto alla compagine sarda.

D’Agostino schiera un 3-5-2 con Cucchietti tra i pali, difesa formata da Sbampato, Prestia e Panizzi, a centrocampo Maltese, Gazzi e Gatto con Badan e Sartore sulle fasce, in attacco De Luca e Santini.

Primo tempo di marca decisamente grigia. Al 10’ Santini colpisce la traversa piena. Al 20’ ci prova Badan ma il suo tiro è alto di poco. Al 24^ Santini impegna Marson dalla distanza.

Poi tre nitide occasione per l’Alessandria: al 41’ De Luca non inquadra la porta di testa, due minuti dopo Iotti toglie dalla porta il tiro a botta sicura di Santini e, al 45’ De Luca spreca incredibilmente a porta spalancata.

Nella ripresa sono ancora i mandrogni a menare le danze: al 20’ Santini impegna ancora Marson. D’Agostino fa poi entrare Delvino, Talamo e Bellazzini e proprio Talamo, a dieci minuti dalla fine, segna la rete del vantaggio ma il gol è annullato per fuorigioco.

Ad un minuto dalla fine, Santini ha sulla testa l’ultima occasione ma la sua inzuccata viene neutralizzata da Marson.

Finisce 0-0 e nel prossimo impegno, domenica 21 ottobre alle 15,3, l’Alessandria sarà ancora impegnata in terra sarda, avversario l’Arzachena.

Olbia: Marson, Pinna (90’ Pisano), Bellodi, Iotti, Cotali, Vallocchia, Muroni, Pennington (28’ Tetteh), Biancu (76’ Ceter), Ragatzu, Senesi. A disposizione: Crosta, Van Der Want, Pitzalis, Cusumano, Martiniello, Cannas, Ogunseye. All.: Michele Filippi.

Alessandria: Cucchietti, Sbampato (46’ Delvino), Panizzi, Prestia, Gatto, Sartore, Maltese (70’ Bellazzini), Gazzi, Badan, Santini, De Luca (70’ Talamo). A disposizione: Pop, Zogkos, Scatolini, Gerace, Gjura, Fissone, Usel, Cottarelli, Rocco. All.: Gaetano D’Agostino.

Arbitro: Meraviglia di Pistoia assistito da Rondino di Piacenza e da Testi di Livorno.

Ammoniti: 36’ Prestia, 52’ Panizzi, 54’ Santini, 63’ Cotali.

Recuperi: 1+5.