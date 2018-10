La Moda on line

Milano – Sbarca in Italia Lyst.it, motore di ricerca dedicato al mondo della moda fondato da Christ Morton, che ricopre anche la carica di CEO.

Nata nel Regno Unito nel 2010 e affermatasi in America, è oggi presente nel mondo con oltre 5 milioni di prodotti e 12mila brand. La piattaforma entra nel mercato italiano, in un’ottica di espansione in territorio europeo, supportata da investimenti che vedono tra i protagonisti il colosso francese del lusso Lvmh.

L’offerta disponibile su Lyst.it, rivolta a un pubblico maschile e femminile, propone 675mila articoli e 2.165 marchi aggregando oltre 830 negozi online che spaziano dalle principali boutique online e gli e-store dei brand come Prada, Dolce&Gabbana, Gucci, Bottega Veneta e Salvatore Ferragamo, fino ai principali e-commerce della moda come Yoox, Luisa via Roma, Net-a-porter, Farfetch, The Clutcher Forzieri, Giglio e Amazon.

L’utente può effettuare la ricerca del prodotto desiderato tramite l’apposita barra inserendo una parola chiave oppure cercando ispirazione navigando tra le diverse sezioni (abbigliamento, calzature, accessori, borse e gioielleria) che presentano categorie per tipologia di prodotto (ad esempio ‘pantaloni’) e sottocategorie (ad esempio ‘pantaloni cropped’). Per affinare la ricerca si possono utilizzare filtri di prezzo, brand, taglia, materiale e colore. Oppure si possono visionare i prodotti in offerta o con consegna gratuita.

Una volta selezionato l’item di interesse, il sito reindirizza sulla piattaforma e-commerce preposta su cui avverrà il pagamento e che gestirà la spedizione.