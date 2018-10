Dopo la clamorosa indagine sul doping nel calcio condotta da Raffaele Guariniello nel 1998, la situazione non è cambiata, anzi. A distanza di vent’anni il fenomeno sembra essersi allargato perfino nel calcio giovanile. Intervistato dalla nostra Genny Totoli, Guariniello ammette che il fenomeno non è diminuito e ricorda come nel calcio vi sia più omertà che negli ambienti mafiosi.