In Cina non sempre si vince: New Look fa dietrofront

di Giulia Sciola (Pambianco news) – New Look avvia la ritirata dal mercato cinese. A raccontarlo a Reuters è stata la stessa insegna britannica, che chiuderà i suoi 120 store nell’Ex Celeste Impero entro la fine dell’anno. New Look, che è controllata dall’investment firm sudafricana Brait, opera in Cina attraverso la società New Look Commerce Co. Limited (Shanghai), i cui uffici verranno chiusi nei prossimi mesi.

La decisione di abbandonare la Cina è parte della nuova strategia internazionale di New Look, che ha già ridimensionato parte del suo network di punti vendita. Lo scorso marzo l’azienda ha schivato il passaggio in amministrazione controllata grazie a un piano di ristrutturazione, appoggiato da creditori e locatori, che prevedeva la chiusura di 60 negozi nel Regno Unito.

“Nonostante investimenti significativi in Cina – hanno spiegato a Reuters i vertici di New Look -, la performance non ha raggiunto le aspettative e il business non ha raggiunto livelli di vendite e di redditività tali da sostenere gli investimenti necessari per dare continuità alle operazioni nel Paese”.

Il retailer aveva annunciato piani ambiziosi per la crescita in Cina cinque anni fa, quando Anders Kristiansen era stato nominato CEO. Il manager ha lasciato New Look nel 2017, sulla scia di risultati in caduta libera. Il retailer ha chiuso i dodici mesi al 24 marzo 2018 con ricavi in calo del 7,3% a 1,3 miliardi di sterline (circa 1,4 miliardi di euro) e perdite operative per 74,3 milioni.