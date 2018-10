Si toglie la vita gettandosi dalla finestra magazziniere dell’Esselunga

Alessandria – Tragedia nella notte, intorno alle 3,30, in via Testore. Un uomo di 57 anni, Ivo Fasce, si è gettato dalla finestra del suo appartamento al terzo piano. L’impatto con il suolo, dopo un volo di circa dieci metri, non gli ha lasciato scampo poiché sarebbe morto sul colpo. A notare il corpo immobile a terra è stato un passante che ha dato subito l’allarme. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, i medici del 118 non hanno potuto fare più nulla.

Ivo Fasce viveva da solo, lavorava come scaffalista all’Esselunga di Alessandria ed era appassionato di tuning, i raduni con le auto dai motori truccati. Ma negli ultimi tempi, secondo le informazioni raccolte, stava soffrendo di depressione per ragioni sentimentali ma anche per motivi economici dovuti al fatto che, recentemente, aveva dovuto affrontare una serie di spese impreviste. Sul posto sono intervenuti la Polizia, i Vigili del Fuoco e una squadra del 118.