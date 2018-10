Babbo Natale Esiste e noi di Alessandria lo conosciamo

Alessandria – Un regalo di Natale anticipato per i bambini alessandrini e non solo. L’evento organizzato da Novocart Alessandria vedrà, sabato 24 novembre, Babbo Natale in persona scendere dal Polo Nord nello Store Novocart di Via Silvio Pellico. Santa Claus incontrerà i bambini e ascolterà i loro desideri, regalando ai suoi piccoli amici momenti indimenticabili. Con l’aiuto della sua inseparabile Natalina, i più piccoli potranno scrivere le loro letterine e consegnarle direttamente a Babbo Natale. Il tutto in un vero e proprio villaggio di Natale appositamente ricreato per l’evento che aprirà i cancelli ai piccoli ospiti dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. “Dal sentimento di legame con il nostro territorio e dalla profonda convinzione che per far ripartire l’economia locale le aziende debbano continuare ad investire – spiega Alessia Paiola di Novocart – nasce l’idea di donare alla città un frammento di atmosfera natalizia, per cui crediamo fermamente che, grazie al coordinamento delle associazioni di categoria e delle istituzioni pubbliche sia possibile fare squadra per regalare un po’ di “colore e luce” ad Alessandria”. I bambini ascolteranno le intramontabili fiabe del Natale e parteciperanno a divertenti giochi di prestigio. L’evento è ad ingresso libero.