È un film di genere commedia, fantasy, thriller del 2018, diretto da Brian Henson, con Melissa McCarthy e Elizabeth Banks. Uscita al cinema il 18 ottobre 2018. Durata 91 minuti. Distribuito da Universal Pictures per Lucky Red.

Chi l’ha detto che i Pupazzi sono per Bambini? Dopo Ted, scopri cosa fanno i pupazzi a Hollywood quando i marmocchi vanno a letto e gli adulti si scatenano.

Pupazzi senza gloria, il film diretto da Brian Henson, è una commedia scorretta e irriverente ambientata a Los Angeles, in un luogo in cui umani e pupazzi vivono insieme e in armonia tra loro. Il film racconta la storia di due detective, uno umano (Melissa McCarthy) e l’altro muppet, alle prese con un serial killer di pupazzi. Dovranno risolvere il mistero dietro gli omicidi dei membri della Happytime Gang, uno degli show più amati di sempre dai bambini.

* DATA USCITA: 18 ottobre 2018

* GENERE: Commedia, Fantasy, Thriller

* ANNO: 2018

* REGIA: Brian Henson

* ATTORI: Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, Joel McHale, Maya Rudolph, Jimmy O. Yang, Leslie David Baker, Cynthy Wu, Michael McDonald, Mitch Silpa, Hemky Madera

Megaplex Stardust Tortona

dal 18 ottobre

SALA 1

da lunedì a sabato 20:50 – 22:50

domenica 17:50 – 20:50 – 22:50

* PAESE: USA, Cina

* DURATA: 91 Min

* DISTRIBUZIONE: Universal Pictures per Lucky Red