Rifiuti: mentre ad Alessandria si continua a discutere sul sesso degli angeli ad Asti partono col biometano

Asti (tratto da La Nuova Provincia) – Si tratta dell’investimento più imponente, allo stato attuale, sulla provincia di Asti nei prossimi cinque anni. Si parla di quasi 56 milioni di euro approvati dall’assemblea degli azionisti di Gaia Spa, il consorzio smaltimeno rifiuti di Asti omologo all’asfittica Aral Spa di Alessandria. I milioni li aveva “portati in dote” la Iren Ambiente, partner privato entrato in Gaia e saranno spesi per sostituire tutti gli impianti di smaltimento dei rifiuti dei 115 Comuni astigiani che aderiscono al consorzio.

La fetta più grossa di quei 55.883.500 euro sarà assorbita dall’impianto di compostaggio di San Damiano che sarà completamente ricostruito. Serviranno 28,8 milioni di euro che andranno a modificare il processo di recupero dei rifiuti organici installando, oltre all’attuale linea di compostaggio, anche due digestori che consentiranno di produrre biometano dalla fermentazione degli scarti organici. Si prevede una produzione di 10 milioni di metri cubi di biometano all’anno da immettere in rete con relativo ricavi e contestuali sensibili ribassamenti della bolletta energetica.

L’impianto di San Damiano sarà il secondo in Italia, dopo quello in Toscana, a produrre biometano e ad immetterlo in rete.

I lavori miglioreranno, promettono da Gaia, la vivibilità delle case intorno con quasi azzeramento di odori.

Altri 5 milioni e mezzo saranno investiti nella linea della plastica all’impianto di valorizzazione di Valterza in quanto serviranno a meccanizzare la cernita dei materiali in modo da migliorare anche la qualità del lavoro degli addetti, oggi impiegati in una selezione manuale.

Sempre a Valterza saranno investiti 6,6 milioni di euro per l’impianto di trattamento meccanico biologico, quello dei rifiuti indifferenziati pretrattati prima di essere inviati in discarica. A questo

proposito sarà affiancata una linea di produzione di CSS (combustibile solido secondario) che produrrà materiale da inviare agli inceneritori dei cementifici per produrre energia dai rifiuti consentendo di liverare molto spazio in discarica.

E anche la stessa discarica di Cerro avrà la sua parte di investimenti: 10 milioni di euro per realizzare altre tre vasche che poteranno ad un rimodellamento per un aumento di 720 mila metri cubi.

Poco meno di 2 milioni di euro andranno per l’ampiamento e il miglioramento della gestione degli stoccaggi, mentre 1 milione e 200 mila euro per lavori alle ecostazioni in provincia con l’obiettivo di costruirne una nuova a Nizza Monferrato e prenderla in gestione.

Ultimo milione e mezzo sarà utilizzato per altri adeguamenti in termine di informatizzazione, macchine operatrici, auomezzi, hardware e software.