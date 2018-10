Derthona Basket fanalino di coda: tre partite zero punti

Tortona (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e stavolta, dopo una certa telefonata, devo occuparmi anche di pallacanestro. Infatti ieri mi ha chiamato la collega Maria Ferrari, la brava corrispondente da Tortona che, ad un certo punto, è scoppiata in lacrime raccontandomi che una decina di persone l’ha insultata pesantemente sui social per il solo fatto di aver scritto del Derthona Basket in senso critico, e pregandomi di occuparmi della squadra in quanto lei non se la sente più.

Finita la telefonata ho chiamato il direttore Guenna che mi ha confermato tutto e mi ha chiesto di sostituirla per un po’.

Ed eccomi qua a scrivere del Derthona Basket che alla terza giornata del campionato di Serie A2 è fermo a zero punti in classifica. Insomma, la squadra che annovera fior di sponsor non vince mai. Ieri ha perso contro i padroni di casa del Latina che non è una squadra di fenomeni in quanto ha vinto due partite (una proprio contro il Derthona) e persa una.

I nostri erano partiti bene chiudendo il primo tempo in vantaggio per 23 a 17. Ma già nel secondo tempo il Latina chiudeva avanti di un punto per poi travolgere i “Leoni”…, si fa per dire, con dieci punti di vantaggio: 95 a 85.

Come al solito la compagine di cui il factotum sembra essere un certo Picchi Marco (nella foto), mi si dice fegatoso consigliere comunale del Pd, è tornata a casa con le pive nel sacco.

Il tutto mi ha incuriosito e, andando in archivio, ho scoperto che tale Picchi Marco era già stato amministratore unico di un’altra compagine sportiva, il Derthona Calcio, che è fallito con un buco di circa mezzo milione di euro. La richiesta di fallimento era stata avanzata da Equitalia per un credito di circa 400.000 euro per tasse e imposte non pagate proprio riferite al periodo in cui amministratore era il nostro Picchi Marco da Tortona (2007 – 2010) mentre presidente era tale Barabino Gianluca. Il debito del Derthona Calcio non era solo nei confronti di Equitalia, ma anche con fornitori vari mai pagati, come risulta dalle indagini della Guardia di Finanza. Naturalmente il tribunale fallimentare ha ritenuto il Picchi estraneo ai fatti per cui, come si dice, ne è uscito pulito.

Tuttavia si spera che stavolta, essendo sempre amministratore, sia più fortunato e non si venga a trovare in una situazione simile a quella del Derthona Calcio di dieci anni fa. L’esperienza gli avrà giovato e sarà per questo motivo che gli attuali sponsor gli hanno dato fiducia.

Resta tuttavia il fatto che il Derthona Basket, non avrà problemi finanziari, ma non vince mai.

Povero Picchi Marco da Tortona, non gliene va dritta una.

E io pago.