È deceduto nel pomeriggio in un incidente stradale Roberto Maestri, raffinato uomo di cultura e presidente del circolo “I Marchesi del Monferrato”

Gadesco Pieve Delmona (Cremona) – Lo storico Roberto Maestri, 60 anni, originario di Tortona ma da tempo residente a Rapallo, molto conosciuto e stimato qui da noi, è morto oggi pomeriggio vittima di un tragico incidente stradale. Era a bordo della sua Mercedes in compagnia di una sua assistente quando, non lontano dal centro commerciale Cremona Due, sulla Via Mantova, si è scontrato frontalmente con una Renault Megane condotta da Stefano Tosi, 55 anni, di Cremona, ex commerciante, ex presidente del Centro Sportivo Stradivari e maestro di tennis al club di Crema. Ferita in maniera non grave la collega di lavoro che viaggiava con Maestri. Ancora sconosciute le cause dell’incidente anche se la Polizia Stradale giunta sul posto non esclude che uno dei due automobilisti sia stato colto da un improvviso malore per cui avrebbe perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta. L’impatto è stato molto violento e, nonostante i due automobilisti guidassero con le cinture di sicurezza allacciate, non c’è stato nulla da fare in quanto sono entrambi deceduti all’ospedale Maggiore di Cremona dove erano stati ricoverati in codice rosso. Il traffico è rimasto bloccato a lungo per cui si sono registrate code sulla statale. Maestri si era recato a Commessaggio (Mantova) per l’evento “Dalle nebbie del Monferrato a quelle del Mantovano” dedicato al Monferrato Gonzaghesco. Molto conosciuto e stimano nella nostra provincia, era il presidente del circolo culturale “I Marchesi del Monferrato“ e collaborava con la Fondazione Cassa di Risparmio per la promozione della storia della nostra terra. Era molto noto nella nostra città per l’organizzazione e la partecipazione a eventi di carattere storico e culturale. Giovedì aveva partecipato al convegno che si è svolto a Casale Monferrato dedicato a Giuseppe Antonio Ottavi ed era stato uno degli esperti nella delegazione inviata a Roma per l’audizione di Casale Monferrato a Capitale della Cultura 2020.