Ennesimo pareggio del Casale contro il Bra

Bra (Bra 1 – Casale 1) – Ancora un pareggio per il Casale Fbc. A Bra, sesta di andata del campionato di Serie D Girone A, i ragazzi allenati da mister Buglio non sono andati oltre l’1-1. Dopo essere passati in vantaggio al 20’ del primo tempo grazie a Bettoni, abile sul corner di Vecchierelli ad insaccare la sfera, i Nerostellati si sono fatti raggiungere al 43’ della ripresa grazie al gol su calcio piazzato di De Souza.

Buglio propone un 4-3-3 con in attacco Cappai, Marinai e Pavesi. In panchina il neoacquisto Testardi che poi entrerà nella ripresa.

Dopo un palo pieno colpito dal Bra ad opera di Tettamanti, 18’, al 20’ arriva la rete dei monferrini grazie, come detto, a Bettoni che sfrutta al meglio un corner di Vecchierelli.

Il primo tempo non fornisce ulteriori spunti e anche la ripresa non fa vedere grandi cose da parte delle due squadre: il Casale pensa ad amministrare il vantaggio mentre il Bra non ci prova più di tanto ad imbastire qualche azione pericolosa. Almeno fino all’88’ quando De Souza si inventa una magia su punizione, battendo l’incolpevole Fontana.

Da segnalare l’ingresso nei Nerostellati, a partita quasi finita, del neoacquisto Testardi che, però, ovviamente non ha inciso più di tanto nel reparto avanzato.

Finisce 1-1 e i Neri si portano a quota 7 punti, a metà classifica assieme proprio al Bra, alla Folgore Caratese e all’Inveruno.

Nel prossimo impegno, domenica 28 ottobre, i monferrini sfideranno in casa il Ligorna.

Bra: Bonofiglio, Sana, Rossi, Barale (16′ st De Souza), Bettati, Dolce, Tettamanti (40′ st De Nguidjol), Brancato (37′ st Giglio), De Santi (44′ st Morra), Casella, Ghidinelli (25′ st Tuzza). A disp. Reinaudo, Ntafumu, Vergnano, Manuali. All. Daidola..

Casale: Fontana, Di Giovanni, M’hamsi, Vecchierelli (34′ st Sadouk), Villanova, Bettoni, Coccolo (44′ st Fabbri), Cardini, Cappai (46′ st Testardi), Marinai (42′ st Buglio), Pavesi (30′ st Simone). A disp. Consol, Ghisio, Mazzucco, Petrillo. All. Buglio.

Gol: pt 20′ Bettoni (C); st 44′ st De Souza (B).

Arbitro: Restaldo di Ivrea.

Ammoniti: Vecchierelli (C), Villanova (C), Sadouk (C), Brancato (B).