L’Alessandria torna dalla Sardegna con quattro punti in più

Arzachena – Olbia Tempio (Arzachena 0 – Alessandria 1) – L’Alessandria torna dalla Sardegna con quattro punti nel carniere, frutto del pareggio di mercoledì scorso contro l’Olbia e della vittoria di oggi pomeriggio contro l’Arzachena, nel match valido per l’ottava giornata di andata del campionato di calcio di Serie C Girone A.

Partita non bella, con molta confusione in mezzo al campo e decisa dal colpo di testa di De Luca che segna al 79’ su cross di Bellazzini.

Mister D’Agostino conferma l’undici sceso in campo con l’Olbia: coppia d’attacco De Luca-Santini, Badan e Sartore esterni con in mezzo Maltese, Gazzi e Gatto; in difesa Sbampato ancora preferito a Gjura al fianco di Prestia e Panizzi. Cucchietti in porta.

La partita non offre grandi spunti fino al 29’ quando Gazzi, su corner battuto da Sartore, va vicino al gol del vantaggio.

Un minuto più tardi Sanna getta alle ortiche un cross perfetto di Alessandro Gatto ma l’attaccante biancoverde, forse disturbato dal sole. colpisce malissimo e la sfera termina mestamente sul fondo. Ritmi non troppo elevati e tante le interruzioni di gioco. Al 34′ primo giallo dell’incontro assegnato a La Rosa per atterramento su Sartore nei pressi della bandierina. Fino al termine dei 2′ di recuperi concessi dall’arbitro non succede più nulla di rilevante.

Nella ripresa stessi undici per quanto concerne i grigi e al 50′ cross di Badan in area sul quale però Sartore arriva poco coordinato, allontana la difesa di casa. Tre minuti più tardi Baldan va a segno di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione ma il guardalinee lo pesca in off side, rete annullata. Al 56′ occasionissima per l’Alessandria: dal limite dell’area De Luca serve l’accorrente Badan, il tiro dell’esterno grigio si stampa sul palo più lontano.

Al 68′ doppio cambio per i Grigi: fuori Santini e Gatto, dentro Talamo e Bellazzini.

Al 79′ il gol dei grigi: calcio d’angolo dalla destra di Bellazzini, palla nell’area piccola dove De Luca svetta più in alto di tutti e infila Ruzittu. L’Arzachena protesta per una presunta carica sul portiere ma per Ayroldi è tutto regolare.

Nei minuti finali non succede più nulla e al triplice fischio l’Alessandria può esultare per la prima vittoria fuori dalle mura amiche del “Moccagatta”.

Arzachena (4-3-1-2): Ruzittu; Arboleda, Baldan, Busatto (28′ st Benedini) , La Rosa; Manca (27′ st Porcheddu), Casini, Trillò (1′ st Pandolfi); Taufer (36′ st Ruzzittu); A. Gatto, Sanna. A disp.: Carta, Pini, Moi, Corinti, Loi, Bruni, Casula, Onofri. All.: Giorico

Alessandria (3-5-2): Cucchietti; Sbampato (35′ st Delvino), Prestia, Panizzi; Sartore, E. Gatto (25′ st Bellazzini), Gazzi, Maltese, Badan; De Luca, Santini (25′ st Talamo). A disp.: Pop, Agostinone, Zogkos, Gerace, Gjura, Fissore, Usel, Cottarelli, Rocco. All.: D’Agostino.

Gol: st 34′ De Luca.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Ammoniti: La Rosa, Gazzi, Sartore, Manca, Talamo.

Recuperi: 2+2.