Per le dichiarazioni di Foa sui deputati Pd pagati da Soros scoppia una lite ebraica al calor bianco

di Andrea Guenna – Ho atteso la smentita che non è arrivata per cui è chiaro che, data l’importanza dell’argomento, se la notizia fosse falsa sarebbe giunta subito. Il Pd s’è limitato a querelare Foa, ma senza smentire. E, si sa, querelare i giornalisti è diventata ormai la cosa più facile del mondo in Italia. Quindi c’è il ragionevole dubbio che quello che ha dichiarato il presidente della Rai, nonché giornalista intelligente e preparato, Marcello Foa, sia vero, e cioè che gli “Eurodeputati del Pd sono pagati da Soros. Lo conferma un report”. Naturalmente quelli del Pd, che non sanno più da che parte sono girati, hanno risposto da par loro: “Fake news da portavoce del governo”, ma senza smentire. Marcello Foa, che è ebreo come Soros, ha rilasciato una lunga e dettagliata intervista al quotidiano israeliano Haaretz sui populisti come Salvini. Fra le altre cose ha detto: “Non abbiate paura di loro (dei parlamentari sovranisti, n.d.r.), non c’è xenofobia nella retorica o nelle azioni di questi leader nei confronti di migranti e rom, ma il loro atteggiamento si basa su una esperienza sociale diretta”. Dopo l’analisi della situazione in cui versano i paesi occidentali e, in particolare l’Italia, Foa ha aggiunto: “Un numero enorme di eurodeputati, fra cui l’intera delegazione del Pd, ha ricevuto finanziamenti dal miliardario George Soros”. Un’accusa tremenda che spiega anche la vicinanza della sinistra salottiera e radical chic italiana al miliardario ebreo-magiaro-americano.

Foa – che ha dichiarato di essere ebreo confessando che ogni volta che si reca ad Israele riscopre le sue radici – si basa su un rapporto dei servizi che riguarda una lista di eurodeputati considerati vicini a Soros, diffuso su una rete di media euroscettici. Secondo lui la critica a Soros non può essere considerata antisemita: “Se fosse attaccato in quanto ebreo sarebbe antisemitismo, ma non è quello che accade e ritengo sia offensivo usare l’antisemitismo come alibi per soffocare questo dibattito”, ha spiegato.

La furiosa reazione del Pd è portata avanti con veemenza da un altro ebreo (quando litigano fra di loro, gli ebrei sono come i terroni), David Sassoli, vicepresidente del Parlamento Ue che ha querelato Foa: “Dovrà rendere conto delle sue parole in tribunale. Può un presidente – si chiede Sassoli – che la legge vuole di garanzia sparare fake news contro la principale forza di opposizione? Forse in Venezuela. Foa si dimetta”.

Chissà cosa ne pensa la migliore amica di Soros, Emma Bonino.

Sarà ebrea anche lei?

Chissà.