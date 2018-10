Poker del Fossano sul Castellazzo, bene il Derthona

Alessandria – Nel campionato di Eccellenza Girone B, settima di andata, sorride il Calcio Derthona. I tortonesi hanno infatti battuto in casa per 3-2 il Pinerolo e si mantengono in testa alla classifica assieme a Canelli e Corneliano Roero. Decisamente male, invece, il Castellazzo. I Biancoverdi hanno ceduto per 4-0 fuori casa contro il Fossano e restano fanalino di coda in classifica assieme all’Olmo.

Prosegue la cavalcata, in Promozione girone D, dell’Hsl Derthona. I Leoncelli, nel derby con la Gaviese, hanno vinto per 2-0 e restano primi in solitaria a 19 punti.

Bene anche l’Acqui. I termali hanno battuto 3-1 all’ “Ottolenghi” il Mirafiori e in classifica salgono a quota 10, a metà della graduatoria.

Pareggi per Arquatese e Valenzana Mado. I primi hanno impattato per 2-2 in casa del Cit Turin mentre gli orafi, in casa, hanno terminato a reti inviolate la sfida al Pro Villafranca.

In Prima Categoria, girone G, settima di andata, pareggio a reti inviolate per la capolista Asca che contro la Fulvius non va oltre lo 0-0. I gialloblu alessandrini, in classifica, sono stati scalzati dall’Ovadese Silvanese, vittoriosa per 2-0 in casa della Canottieri Alessandria.

Gli altri risultati: Calliano – Luese 0-0, Pozzolese – Monferrato 0-3, San Giuliano Nuovo – Libarna 1-1, Savoia – Castelnovese Castelnuovo 4-2, Spartak San Damiano – Castelnuovo Belbo 0-2, Tassarolo – Felizzano 0-2.

In Seconda Categoria girone I, sesta giornata, si sono giocati: Buttiglierese – Solero 0-0, Caresana – Mezzaluna 3-1, Don Bosco Asti – Cisterna D’Asti 2-0, Fortitudo – Pizzeria Muchacha 3-0, Molinese – Valfenera 1-2, Quargnento – Casalnoceto 3-3, Don Bosco Alessandria – Viguzzolese 2-3.

Prime in classifica Don Bosco Asti e Buttiglierese.

Rimanendo in Seconda Categoria, girone L, pari a reti bianche per la Novese nel match contro il Deportivo Acqui. I Biancocelesti si portano a dieci punti, terzi assieme a Cassine, Capriatese e Real Novi.

Primo in solitaria il Sexadium che fuori casa ha travolto il Garbagna per 6-0.

Gli altri risultati: Cassano – Pro Molare 3-2, Cassine – Capriatese 0-0, Mornese – Spinetta Marengo 1-4, Frugarolese – G3 Real Novi 1-2, Vignolese – Casalcermelli 3-2.

Infine, in Terza Categoria, in testa da sola c’è l’Ovada che ha battuto per 2-0 la Serravallese.

Gli altri match: Boschese – Aurora 2-2, Audax Orione San Bernardino – Valmilana 2-2, Lerma – San Giuliano Vecchio 3-1, Sardigliano – Stazzano 2-1, Sporting 2015 – Sale 0-3 e Tiger Novi – Villaromagnano 0-2.