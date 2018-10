In mostra due secoli di giornalismo a Casale

Casale Monferrato (AL) – Quarto appuntamento, in programma giovedì 25 ottobre alle 20,45, per il ciclo di incontri “La Biblioteca Civica Giovanni Canna. Storia, patrimonio, futuro”, dedicato al “compleanno” della Biblioteca di Casale.

Protagonista, questa volta, sarà l’emeroteca e, in particolare, il fondo dei giornali e dei periodici locali. In un grande scaffale a “cubo” sono conservate le copie cartacee dei giornali editi a Casale Monferrato dal 1838, data di esordio della stampa locale, sino ai giorni nostri, patrimonio indispensabile e filo conduttore per chiunque voglia ripercorrere la storia e gli avvenimenti della città e del Monferrato negli ultimi centottanta anni.

Dopo una visita agli scaffali in cui sono conservati giornali antichi di quasi due secoli, sarà ripercorsa la storia delle diverse testate, senza dimenticare le versioni online, e saranno riproposte due brevi ricostruzioni del nostro passato incentrate proprio sui giornali come fonte documentaria.

A condurre l’incontro, che si terrà nella sala Multimediale della Biblioteca in via Corte d’Appello 12, saranno Roberto Botta, direttore della Biblioteca, e Dionigi Roggero, capo delegazione FAI di Casale Monferrato.

Le conferenze sono valide come corso di aggiornamento per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Gli insegnanti interessati possono iscriversi sulla piattaforma SO.F.I.A.. Il numero ID dell’iniziativa formativa è 20202.