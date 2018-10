La Evo Volley si riscatta con la San Mauro Torinese

San Mauro Torinese – Dopo la sconfitta all’esordio, lo scorso week end, contro Alba, Evo Volley Alessandria si è riscattata e domenica è andata a vincere sul campo delle torinesi del San Mauro.

3-2 per le alessandrine il risultato finale nel match valido per la seconda di andata del campionato di volley serie C femminile.

Coach Ruscigni non può disporre di Dondi (infortunata) e di Chizzotti. Recuperate Gatti e Del Nero. Il sestetto di partenza vede all’opera Del Nero, Furegato, Fracchia, Farina, Dell’Oste, Deambrogio e Imarisio (libero). Le arancioni di casa giocano per riscattare lo 0-3 subito a Bra nel primo turno e fin dalle prime battute appaiono grintose e determinate. L’EVO Elledue serve bene e soprattutto, riceve benissimo.

Ospiti in vantaggio per 12-15 e padrone di casa in recupero fino al 15-16. Fracchia e Furegato per il break che regala tre set-point consecutivi: 21-24. La Folgore ne annulla due prima di capitolare per mano di Dell’Oste. Simile l’andamento nella seconda frazione. Si lotta su tutti i palloni e si difende alla grande. Del Nero ed Imarisio tracciano la via che porta al due a zero, ma occorre faticare rimanendo concentrati fino alla fine (22-25). Le arancioni di casa non sono per nulla intimorite dal doppio svantaggio e cercano in tutti i modi di riaprire la gara. Terza frazione vietata ai deboli di cuore. L’EVO Elledue conquista due match-point, ma in entrambe le occasioni fallisce l’appuntamento con il fatidico ultimo pallone. La distribuzione si inceppa e il muro di casa è pronto ad opporsi a Furegato. L’attaccante della Elledue viene servita a ripetizione e alla lunga cede alla fatica ed al muro avversario. La Folgore chiude il terzo set sul 28-26. Nel quarto la EVO sembra essersi lasciata alle spalle la confusione che ha rianimato le torinesi. Sul punteggio di 11-17 si vede il traguardo, ma purtroppo rimane un miraggio. Boffi e Bosticco non sbagliano un colpo e nella metà campo ospite arriva un’ospite inattesa: la frenesia. L’evidente nervosismo annebbia le idee alle ragazze di coach Ruscigni. Corino, Falabrino e Gatti entrano nel match, ma non riescono ad evitare il 25-23 che porta al tie-break. Seconda gara consecutiva che si decide al quinto set. Meglio la Folgore fino al 9-6, poi ci pensa Martina Fracchia con una sequenza di sei punti a zero. Sul 9-12 La Folgore inizia a vacillare. EVO avanti per 11-14 e padrone di casa brave ad annullare altri tre match-point. Dell’Oste conquista l’ennesima occasione con una conclusione in parallela e Fracchia mette il punto esclamativo (14-16) ad una prestazione da migliore in campo.

La Folgore San Mauro-EVO Elledue-2-3

(23-25 / 22-25 / 28-26 / 25-23 / 14-16)

EVO Elledue: Dell’Oste Alice (K) 4, Del Nero 3, Furegato 24, Farina 12, Fracchia 21, Gatti 1, Deambrogio 11, Corino, Falabrino 1, Imarisio (L). All: Ruscigni.

Gli altri risultati:

Serie C Maschile :

ALEGAS VOLLEY CM- ARTIVOLLEY 0/3

14/25

16/25

9/25

Allenatore Bob Astori

Dirigente. Bebo Perez

Under 18 Maschile :

Plastipol Ovada – SGP U18M (Alessandria Volley)

3 a 0

25/15

25/19

25/22

Allenatore Domenico Spataro

Secondo All. Giorgio Oberti

Zunino Federico;

Zanotto Daniele;

Medina Frank;

Pareto Francesco;

Ricaldone Mattia;

Felici Alessandro;

Volta Tommaso;

Mantelli Diego;

Di tella Giacomo

Alves Gabriel;

Del gobbo Luca;

Nani Nicholas.

Esordio in campionato Fipav.

Serie D Femminile :

Evo Piramis Alessandria – Bionemesi Pallavolo Oleggio 1 – 3

13 / 25 21 / 25 26 / 24 17 / 25

Amadio (1), Ponzano () , Marku (18), Furegato (10) , Comandini (4), Ghiazza (2), Ronzi (1), Bernagozzi (5), Kokoshi () ,Pagano (1), Rinaldi (4), Cazzulo L1 , Lippolis L2.

Allenatori: Lotta, Scarrone

Dirigenti : Ponzano , Fama’.

Under 16 Maschile

Sant’Anna Volley 2004 – SGP U16M (Alessandria Volley) 3 – 0

parziali: 25-11 / 25-11 / 25-11

Allenatore Giorgio Oberti

Dirigente Sara Veggi

(Esordio in campionato Fipav Under 16M)

Under 16 Fer

Lpm Egea Mondovi’ – Evo Volley Resicar Alessandria 3 – 2

23 / 25

22 / 25

25 / 18

25 / 23

17 / 15

Amadio (8), Ponzano (7) , Marku (23), Furegato (11) , Barbieri (4), Ghiazza (13), Gashi(), Baretta (1),Pagano (3), Ameno(), Olivieri (),Lippolis L1 , Nieddu L2.

Allenatori: Lotta, Ferrari

Dirigenti : Ponzano.

Under 16

Ovada/Evo Volley u16 SASA 2/3

Parziali

25/10

25/18

23/25

20/25

11/15

Dir Maggioni

All Ronchiato

U14 Eccellenza :

Evo volley Nova Mulini Valenti – bonprix team volley 3 – 0

25 – 23

25 – 18

25 – 20

Under 14 Fielmann

Evo Volley Fielmann – Evo Volley Elledue 3 – 0

25721

25/13

25/12

Allenatori : Gabriella Scarrone, Alessandra Ferrando

Under 13 eccellenza :

Evo Volley Fiellman – Igor Volley Azzurra 3 a 1

25-22

25-23

19-25

25-21

Allenatori : Gabriella Scarrone , Alessandra Ferrando

Dirigente Claudio Capra.