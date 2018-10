Trovata refurtiva a casa di albanesi che sono stati denunciati

Asti – Cinque persone di origine albanese sono state denunciate dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Asti, coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica Simona Macciò, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto di furti e ricettazione.

Gli uomini delle Benemerita hanno fatto irruzione in un appartamento in via XX Settembre, in zona centro storico, dove abitavano due dei cinque albanesi denunciati, trovando due revolver e numerosi oggetti e merce di dubbia provenienza.

In seguito alle indagini, gli inquirenti hanno scoperto che il materiale sottoposto a sequestro era il frutto di un furto messo a segno alcuni giorni prima in un centro sportivo di Magliano Alfieri, nel cuneese e, nello specifico, si trattava di vari generi alimentari tra i quali bevande super-alcoliche, alcoliche ed analcoliche, mentre gli altri oggetti erano frutto di altri colpi.

I militari hanno sequestrato una motosega marca Stihl, un rasa siepi elettrico marca Stihl, uno zaino marca Next di colore grigio, un orologio digitale in acciaio marca Casio, un orologio marca Swatch modello Irony con cinturino in cuoio di colore giallo, una campanella in argento con un angioletto, un braccialetto in corda ed acciaio con su inciso la scritta “per sempre tua tvb Sandra”, un braccialetto in acciaio con la scritta “Gabri”, due fedine in argento, varie monete antiche nazionali ed internazionali, una medaglia ricordo in argento della Cassa di Risparmio di Torino, una cassa acustica della Trust.

Tre dei cinque albanesi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria anche per altri reati: uno per violazione delle leggi sull’immigrazione clandestina, poiché non in regola con il permesso di soggiorno ed immediatamente avviato, tramite la locale Questura, alla procedura di espulsione, un altro deferito per possesso ingiustificato di armi e strumenti atti ad offendere ed infine uno denunciato per la violazione del provvedimento del divieto di ritorno nel comune di Asti.

Procura e Carabinieri invitano le persone che possono aver subito il furto degli oggetti sequestrati a presentarsi presso il Comando Provinciale Carabinieri di Asti per eventuali riconoscimenti della refurtiva.